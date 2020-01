Allo Stadio Dall’Ara, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Fiorentina si sono affrontate nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. Due super-gol hanno deciso l’incontro: prima Benassi con un gran destro al volo, poi Orsolini su calcio di punizione, al minuto 94 ha trovato il gol del pari.

Sintesi Bologna Fiorentina 1-1 MOVIOLA

12′ Gol annullato a Palacio – Gran taglio del Trenza che servito da Orsolini batte Dragowski ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee e il Var conferma.

14′ Tiro di Chiesa – Dribbling e finta per Chiesa che poi va alla conclusione con il destro, Skorupski si allunga e manda in angolo. Nulla di fatto dal corner seguente.

27′ Gol di Benassi – Il centrocampista viola con un gran destro al volo batte l’incolpevole Skorupski.

29′ Caceres rischia l’autogol – Corner dei rossoblù, Dalbert sfiora di testa e Caceres rischia il pasticcio ma il pallone finisce alto.

42′ Colpo di testa di Pezzella – Cross dalla destra e incornata del capitano viola con palla alta sulla traversa, ma non di molto.

46′ Ci prova Sansone – Prima conclusione della ripresa di marca bolognese, Dragowski respinge il destro di Sansone.

67′ Occasione Sansone – Contropiede dei rossoblù, Sansone calcia con il mancino ma Dragowski si oppone.

70′ Chance per Chiesa – Bella azione dell’attaccante viola che entra in area dopo un bel passaggio di Castrovilli e calcia a botta sicura, trovando la pronta risposta di Skorupski.

75′ Rischio autogol per Milenkovic – Cross dalla trequarti, il difensore viola spazza e per poco non manda il pallone nella propria porta. Brivido per Dragowski.

78′ Calcio di punizione di Pulgar – Il cileno sfiora il gol dell’ex: calcio di punizione dal limite dell’area, palla non lontana dallo specchio.

88′ Bani vicino al gol – Calcio di punizione laterale di Orsolini, il difensore sfiora ma Dragowski, seppur con uno stile molto discutibile, si oppone.

94′ Pareggio di Orsolini – Calcio di punizione, una specie di corner corto: Orsolini va in porta e sorprende Dragowski.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Benassi PAGELLE

Bologna Fiorentina 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 27′ Benassi (F); 94′ Orsolini (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (76′ Skov Olsen); Poli (58′ Santander), Medel (83′ Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (90′ Ceccherini), Dalbert (82′ Venuti); Chiesa, Vlahovic (67′ Boateng). All.: Iachini.

ARBITRO: Valeri di Roma

AMMONITI: Milenkovic, Lirola, Caceres, Pulgar, Iachini (F); Medel, Bani (B)