Bologna in cerca dello sprint: ecco il record che può valere l’Europa

Il Bologna vuole continuare il percorso positivo cominciato. Il record potrebbe valere un posto per l’Europa League

Sinisa Mihajlovic non ha intenzione di fermarsi e di stoppare il suo Bologna. Da quando lo ha preso in mano lo scorso anno, il club ha macinato punti e record. Nella scorsa stagione, prima che arrivasse lui, aveva raccolto 18 punti in 26 gare. Con lui ne ha fatti 26 in 12. Si è passati da una media punti di 0.69 a una straordinaria di 2.17.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, ora il club punta a fare il record di punti, che è di 52. Il raggiungimento dell’obiettivo potrebbe inoltre concedere con un altro traguardo: l’Europa League.