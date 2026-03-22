Bologna, Italiano dopo il ko: «70 minuti fatti bene, poi gli ultimi 20 dovevamo rimanere dentro alla gara ma…»

Nel post partita di Bologna Lazio, Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata al Dall’Ara

Al termine di Bologna Lazio, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù:

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ANALISI PRESTAZIONE E CONTINUITA’ – «Per me è un Bologna che non è riuscito a dare continuità a quello che avevamo fatto giovedì e la partita precedente in campionato. Volevamo concludere con tre risultati importanti ma non ci siamo riusciti, anche perché abbiamo cercato di mettere forze fresche. Fino al gol loro abbiamo fatto un’ottima partita, colpito un legno che poteva essere gol, sbagliato un calcio di rigore, abbiamo creato situazioni. È chiaro che devi rimanere in partita per 90 e passa minuti e al primo errore siamo andati sotto. Quello che mi sarebbe piaciuto vedere era continuità dopo gli impegni di coppa. Non è facile fare sempre risultato, non è facile sotto l’aspetto mentale dopo tre giorni riproporsi».

CALO NEL FINALE E MERITO ALLA LAZIO – «Ero convinto che quella vittoria potesse darci quella marcia in più, però per 70 minuti è andata così perché i ragazzi mi sono piaciuti, poi perdiamo una partita alla fine contro una Lazio che è stata forse più brava di noi a crederci e a fare questi due gol. 70 minuti fatti bene, poi gli ultimi 20 dovevamo rimanere dentro alla gara cercando di continuare a non concedere quasi niente alla Lazio, invece secondo me su un nostro possesso abbiamo perso quella situazione per ripartire lì sulla destra, non siamo riusciti poi a fermare quel break della Lazio e subiamo gol».

CASO ORSOLINI E RIGORE SBAGLIATO – «Credo che la squadra abbia dimostrato a Orso la grande fiducia che c’è in lui. Gli ultimi rigori era stato Berna a calciarli ed è stato dimostrato che abbiamo tutti fiducia in lui, tutti voglia di vederlo di nuovo essere decisivo. Gli è stata consegnata la palla per portarci in vantaggio. Per me stava facendo un’ottima gara insieme ad Azzi lì su quella fascia, stavano facendo davvero bene. Mi dispiace per lui perché poteva essere un’iniezione di fiducia in un periodo dove non sta riuscendo a essere concreto. Noi come il pubblico, per l’applauso e l’abbraccio che ha ricevuto, abbiamo sempre fiducia in lui e aspettiamo Orso che alla ripresa, in quel mese e mezzo finale, possa tornare a fare gol pesanti».

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