Bologna Juventus LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Dall’Ara, la 27ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Archiviata l’amarezza per il k.o. ai rigori contro il Napoli nella finale di Coppa Italia, la Juventus riprende la sua caccia al suo 9° Scudetto consecutivo e sfida in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 27ª giornata di Serie A. Dall’altra parte, i felsinei, coltivano sogni europei grazie al decimo posto in classifica e i 34 punti raccolti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Bologna Juventus 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 21:45.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Juventus 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali.