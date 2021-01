Bologna, le ultime da Casteldebole: il punto sugli infortunati

Il Bologna si è ritrovato questa mattina a Casteldebole per riprendere gli allenamenti verso la gara con il Genoa: ecco il punto

«Sono ripresi oggi, a due giorni dal match del Ferraris, gli allenamenti a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro più intenso in campo per tutti gli altri, con partitella in famiglia. Differenziato per Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Gary Medel e Nicola Sansone, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander».