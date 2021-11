Bologna, Mihajlovic: «Dominio totale. Mi rode aver perso»

Al termine della sfida fra Bologna e Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic

PARTITA – «Un dominio totale, ti rode anche solo pareggiarla e addirittura invece l’abbiamo persa. Il Venezia è una buona squadra ma oggi ha faticato. Ci è mancato il gol, forse per scarsa lucidità o sfortuna, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. La strada è giusta, pensiamo alla prossima.»

ORSOLINI – «Ha fatto bene, sapevamo avremmo giocato di più nella loro metà campo, quindi un giocatore come lui poteva essere utile. Per come l’avevamo preparata sarebbe stato difficile vedere un Venezia palleggiare nella nostra metà campo, quando ha dovuto difendere lo ha fatto come quando giocavamo con il vecchio modulo.»