Bologna, Mihajlovic: «Due leggerezze, ma siamo stati bravi. Arnautovic...»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Salernitana. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

PRESTAZIONE – «Devo dire che i ragazzi sono stati bravi. Non abbiamo perso la pazienza e abbiamo creduto in quello che dovevamo fare e penso che abbiamo vinto meritatamente. Partita tosta, perché difendevano sotto la linea della palla. Abbiamo commesso due leggerezze sui gol, anche se sul rigore concesso credo che siamo l’unica squadra a prendere gol marcando a zona. Ho chiesto anche all’arbitro per capire come avesse fatto a fare fallo».

ROSA GIOVANE – «Abbiamo tanti giocatori giovani. Dopo la figuraccia in Coppa Italia non potevamo permetterci di farla di nuovo. Bisogna mantenere la calma, anche io avrei fatto un casino qualche anno fa, ma poi ho capito la difficoltà. Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare, dobbiamo avere tutti la voglia di non subire gol. Dobbiamo avere più continuità di prestazioni e risultati».

ARNAUTOVIC – «Quando vedi come corre e tocca la palla, capisci subito che è di un’altra categoria. Anche il gol che ha fatto oggi è un gol da prima punta. Deve salire di condizione e migliorare l’intesa con gli attaccanti. Stiamo lavorando, ma serve tempo per mettere tutto apposto».