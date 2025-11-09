 Bologna Napoli, Conte nel post partita: «Inizio ad essere preoccupato. Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa»
Connect with us

Napoli News

Bologna Napoli, Conte nel post partita: «Inizio ad essere preoccupato. Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 minuti ago

on

By

Conte

Bologna Napoli, Conte nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei partenopei sul campo dei felsinei.

Antonio Conte nel post partita di Bologna Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico dei partenopei.

SCONFITTA – «Inizio ad essere preoccupato. Loro avevano più voglia ed entusiasmo e noi no. C’è da fare riflessioni con i ragazzi. Abbiamo fatto il compitino e ci siamo sciolti. Non vedo la stessa positività dello scorso anno».

HOJLUND – «Forse oggi è stato il migliore in campo. Ha tenuto botta, ha lottato, è inevitabile che avevamo preparato alcune cose che sono mancate».

LEGGI ANCHE >>> RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Related Topics:

Voti&Stats

Pagelle Bologna Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

48 minuti ago

on

9 Novembre 2025

By

Dallinga
Continue Reading

Napoli News

Calciomercato Napoli, Manna ha un obiettivo per gennaio: il giocatore piace molto ai partenopei. Sfida all’Atletico Madrid

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 ore ago

on

8 Novembre 2025

By

Manna
Continue Reading