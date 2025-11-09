Napoli News
Bologna Napoli, Conte nel post partita: «Inizio ad essere preoccupato. Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa»
Bologna Napoli, Conte nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei partenopei sul campo dei felsinei.
SCONFITTA – «Inizio ad essere preoccupato. Loro avevano più voglia ed entusiasmo e noi no. C’è da fare riflessioni con i ragazzi. Abbiamo fatto il compitino e ci siamo sciolti. Non vedo la stessa positività dello scorso anno».
HOJLUND – «Forse oggi è stato il migliore in campo. Ha tenuto botta, ha lottato, è inevitabile che avevamo preparato alcune cose che sono mancate».
