Diretta gol Serie A LIVE: si comincia con Atalanta Sassuolo alle 12:30!

Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Sassuolo 0-1, fino ad ora decide la rete di Berardi
29′ GOL SASSUOLO – Domenico Berardi prende la rincorsa e segna dal dischetto! Palla precisa all’angolino basso di destra.
28′ – Marco Carnesecchi cercando la palla trova le gambe del suo avversario. Valerio Crezzini segnala l’infrazione. Grande gioia da una parte, disappunto dall’altra. L’arbitro ha fischiato rigore per Sassuolo.
9′ – Palla morbida verso Lookman lanciato in area che supera il portiere e calcia rasoterra in porta dove proprio sulla linea un difensore riesce nel miracolo!
INIZIA LA SFIDA!
FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso
