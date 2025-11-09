 Diretta gol Serie A LIVE: si comincia con Atalanta Sassuolo alle 12:30!
Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Sassuolo 0-1, fino ad ora decide la rete di Berardi

Diretta gol Serie A: domenica vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite dell’11a giornata

Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match della domenica di questo weekend valido per la 11a giornata di Serie A.

SEGUI IL LIVE DI ATALANTA SASSUOLO QUI

29′ GOL SASSUOLO – Domenico Berardi prende la rincorsa e segna dal dischetto! Palla precisa all’angolino basso di destra.

28′ – Marco Carnesecchi cercando la palla trova le gambe del suo avversario. Valerio Crezzini segnala l’infrazione. Grande gioia da una parte, disappunto dall’altra. L’arbitro ha fischiato rigore per Sassuolo.

9′ – Palla morbida verso Lookman lanciato in area che supera il portiere e calcia rasoterra in porta dove proprio sulla linea un difensore riesce nel miracolo!

INIZIA LA SFIDA!

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso

