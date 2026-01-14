Bologna, Orsolini cerca il riscatto a Verona: gol per il rinnovo e per convincere Gattuso

Bologna, Orsolini punta a sbloccarsi al Bentegodi: nel mirino il record di Signori e la chiamata azzurra per i playoff Mondiali

Tutti gli occhi sono puntati sullo Stadio Bentegodi per una missione personale e collettiva che non ammette più rinvii o scuse. Riccardo Orsolini, leader tecnico del Bologna, ha un appuntamento urgente con il destino nella delicata sfida di domani sera. Come sottolineato da un focus odierno del Resto del Carlino, l’esterno d’attacco ha l’imperativo categorico di spezzare un digiuno da gol su azione in campionato che si protrae ormai da dodici lunghe giornate. La sua astinenza pesa sull’economia della squadra, ma lo sguardo del numero 7 si spinge inevitabilmente oltre, fino allo spareggio di Bergamo: a marzo l’Italia guidata dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso si giocherà la prima chance mondiale contro l’Irlanda del Nord. Il nesso logico è evidente: solo tornando a esultare con il suo celebre “toc toc”, Orsolini potrà sperare di riaprire le porte di Coverciano in un 2026 strategico.

Corsa ai record e nodo contratto

Un anno cruciale che intreccia le prestazioni di campo con le questioni di scrivania. L’attuale accordo con i Felsinei scade nel 2027 e, nonostante le promesse di rinnovo della scorsa estate, la fumata bianca non è ancora arrivata. Al netto del momento complicato, i numeri storici sono dalla sua parte: con 82 reti in 284 presenze totali, “Orso” è il dodicesimo marcatore all-time della gloriosa storia rossoblù. La possibilità di agganciare leggende sacre come Beppe Signori (a quota 84) e Cesarino Cervellati (88) ed entrare nella top-10 entro fine stagione è concreta.

Scelta obbligata per Italiano

Ora però conta solo il presente e la necessità tattica. Dopo la panchina integrale contro il Como e la bocciatura all’intervallo contro l’Atalanta, a Verona la sua titolarità sulla fascia destra appare scontata. Il tecnico Vincenzo Italiano è in piena emergenza: Federico Bernardeschi è ai box per la frattura alla clavicola, mentre Nicolò Cambiaghi è squalificato per due turni. Le alternative come Jonathan Rowe non convincono e Nicolas Dominguez serve a sinistra. Il Bologna si aggrappa alla sua colonna per rilanciarsi contro un avversario a cui Orsolini ha già segnato tre volte in carriera.