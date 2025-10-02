Bologna News
Bologna Friburgo 1-1: Orsolini illude, Adamu risponde. Ancora un pareggio in Europa League
Europa League, Bologna Friburgo 1-1: Orsolini apre le danze, Adamu firma il pari. Il racconto della sfida
Il Bologna non riesce a sfatare il tabù europeo. Nella seconda giornata della League Phase di Europa League, i rossoblù si fermano sull’1-1 contro il Friburgo allo stadio Renato Dall’Ara. Una partita combattuta, con momenti di intensità ma anche errori che hanno impedito alla squadra di Italiano, tecnico noto per il suo calcio propositivo, di conquistare la prima vittoria europea della stagione.
Il vantaggio firmato Orsolini
Il primo tempo non regala grandi emozioni, ma al 29’ il Bologna trova il gol del vantaggio. Dopo un’azione insistita, Nicolai Odgaard, attaccante danese dalle doti fisiche importanti, mette in mezzo un cross basso che crea scompiglio nella difesa tedesca. Sulla respinta, Niccolò Cambiaghi, esterno offensivo classe 2000, calcia verso la porta: il portiere Noah Atubolu, giovane talento del Friburgo, non trattiene e sulla ribattuta arriva puntuale Riccardo Orsolini, ala destra e leader tecnico dei rossoblù, che insacca l’1-0.
La reazione del Friburgo
Nella ripresa la squadra di Christian Streich, allenatore tedesco alla guida del Friburgo dal 2011 e simbolo di continuità, alza il ritmo. Al 57’ arriva l’episodio chiave: su un colpo di testa di Matthias Ginter, difensore centrale della nazionale tedesca, il rossoblù Castro commette un fallo di mano ingenuo. Dal dischetto si presenta Junior Adamu, attaccante austriaco di origini nigeriane, che con freddezza spiazza Łukasz Skorupski, portiere polacco del Bologna, siglando l’1-1.
Il Friburgo sfiora il raddoppio con Scherhant, giovane attaccante tedesco, che si presenta a tu per tu con Skorupski, ma il portiere rossoblù salva due volte, prima sul tiro e poi sulla ribattuta di Ritsu Doan. Nel finale è il Bologna a provarci con Odgaard, ma il suo destro dalla distanza trova pronto Atubolu. L’ultima emozione di una gara che si chiude in parità.
Bologna Friburgo, oggi il debutto in Europa League. Ci sarà anche Saputo?
Italiano: «Non capisco cosa vi aspettavate dal Bologna e da quel giocatore. Sull’Europa League…»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...