Bologna, parla Italiano: «Speriamo di superare questo playoff, perché ci teniamo tantissimo. Su Zaniolo…»

Bologna, Italiano svela: «Speriamo di superare questo playoff, perché ci teniamo tantissimo. Su Zaniolo…». Le parole

Il Bologna arriva al ritorno dei playoff di Europa League forte dello 0-1 dell’andata, un risultato che vale più del singolo gol e che si somma a una striscia di tre vittorie consecutive capace di riaccendere l’entusiasmo attorno alla squadra. Al Dall’Ara i rossoblù di Vincenzo Italiano ospiteranno il Brann con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione.

Alla vigilia della sfida, come di consueto, l’allenatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match, soffermandosi sulle scelte di formazione e su diversi aspetti legati alla gara.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

CALCIO NORVEGESE – «Sta crescendo, loro vanno rispettati al massimo. In vista di domani noi siamo in vantaggio di un gol, ma bisogna confermarlo contro una squadra organizzata e con qualità che cercherà di metterci in difficoltà. Dovremo farci trovare pronti a controbattere sperando di produrre e creare per cercare di fare gol»

SVOLTA SQUADRA – «È cresciuta un po’ l’attenzione nel non possesso e la voglia di concedere meno. È chiaro che nei momenti di difficoltà bisogna trovare le soluzioni e ne abbiamo parlato tutti insieme. Abbiamo ora un atteggiamento giusto e corretto che ci ha permesso di vincere le ultime partite»

«Speriamo di superare questo playoff, perché ci teniamo tantissimo ad andare avanti in Europa. Sappiamo che se dovessimo superare questo scoglio inizierà un cammino dove si potranno affrontare squadre di grandissima qualità, però concentriamoci su domani perché sappiamo a cosa andiamo incontro. Poi abbiamo anche il campionato, dove abbiamo ricominciato a pedalare; penso sia cresciuta autostima nei miei ragazzi e spero si possa vedere domani»

CASTRO E BERNARDESCHI – «Ho sempre detto che le partite le stappano i calciatori di qualità. Nelle ultime Castro ha tirato fuori delle giocate decisive, mentre Berna finalmente è stato decisivo per noi. Giochiamo ogni 3 giorni, la fatica si fa sentire e perdiamo qualche pezzo, si può migliorare nell’intesa da parte di tutti»

OBIETTIVO – «L’obiettivo iniziale era rimanere dentro tutte le competizioni intorno a marzo-aprile, abbiamo ancora l’Europa League. In campionato eravamo partiti fortissimo e abbiamo avuto una flessione, ma ancora ci sono tante partite. Vediamo dove arriveremo, tutto è ancora in essere: se dovessimo confermare questa crescita può accadere di tutto. Zaniolo? Mi era dispiaciuto perché aveva il naso sanguinante e si era fatto male, in primis volevo dirgli che i calciatori del Bologna non sono maliziosi ed è successo per caso, e poi che ho grande stima di lui, che è un patrimonio del calcio italiano. Può ancora mostrare le qualità che ha».