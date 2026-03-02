Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Bologna, Italiano nel post partita: «Disputato un primo tempo di grande livello. Mancano ancora tante gare: ci teniamo stretta la vittoria»

Published

34 minuti ago

on

By

Italiano Bologna Sassuolo

Bologna, il tecnico degli rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Pisa. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Pisa e Bologna valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei rossoblù , Vincenzo Italiano , è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

 PAROLE – «Abbiamo disputato un primo tempo di grande livello: Castro ha avuto due occasioni importanti in cui potevamo essere più concreti. Nella ripresa è venuta fuori un po’ di stanchezza, ma sappiamo che qui hanno sofferto tutti. Mancano ancora tante gare: ci teniamo stretta questa vittoria, la terza di fila, e vogliamo proseguire su questa strada. Con un calendario così intenso serve il contributo di tutta la rosa e Odgaard, in quella posizione, ha confermato ancora una volta quanto possa essere decisivo».

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

SUI SINGOLI – «Orsolini ha dato un buon impatto entrando dalla panchina, mi è piaciuto il suo atteggiamento. Bernardeschi e Cambiaghi hanno margini per incidere di più e lo sanno, ma per oggi può andare bene così. In questo sistema Odgaard può essere molto importante: sa che quando viene chiamato in causa deve dare il suo contributo. Lo abbiamo gestito con attenzione. Per Dallinga è possibile che nella prossima occasione parta dall’inizio. Con Castro invece dobbiamo fare attenzione, sta accumulando tanti minuti e non vogliamo correre rischi. João Mário ha subito una forte contusione al ginocchio, così come Vitik».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano3 ore ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×