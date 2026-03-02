Bologna, Italiano nel post partita: «Disputato un primo tempo di grande livello. Mancano ancora tante gare: ci teniamo stretta la vittoria»

Bologna, il tecnico degli rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Pisa. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Pisa e Bologna valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei rossoblù , Vincenzo Italiano , è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo disputato un primo tempo di grande livello: Castro ha avuto due occasioni importanti in cui potevamo essere più concreti. Nella ripresa è venuta fuori un po’ di stanchezza, ma sappiamo che qui hanno sofferto tutti. Mancano ancora tante gare: ci teniamo stretta questa vittoria, la terza di fila, e vogliamo proseguire su questa strada. Con un calendario così intenso serve il contributo di tutta la rosa e Odgaard, in quella posizione, ha confermato ancora una volta quanto possa essere decisivo».

SUI SINGOLI – «Orsolini ha dato un buon impatto entrando dalla panchina, mi è piaciuto il suo atteggiamento. Bernardeschi e Cambiaghi hanno margini per incidere di più e lo sanno, ma per oggi può andare bene così. In questo sistema Odgaard può essere molto importante: sa che quando viene chiamato in causa deve dare il suo contributo. Lo abbiamo gestito con attenzione. Per Dallinga è possibile che nella prossima occasione parta dall’inizio. Con Castro invece dobbiamo fare attenzione, sta accumulando tanti minuti e non vogliamo correre rischi. João Mário ha subito una forte contusione al ginocchio, così come Vitik».