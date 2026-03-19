Bologna, Italiano nel post gara: «Quel 51 – 49% siamo riusciti a ribaltarlo e siamo qui a gioire per una partita bellissima»

Bologna, Vincenzo Italiano parla nel post partita della sfida contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport nel post gara della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Le sue parole:

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PAROLE – «Quel 51 – 49% siamo riusciti a ribaltarlo e siamo qui a gioire per una partita bellissima. Andiamo avanti e siamo contenti. L’esito finale è quello di venire a fare un’impresa qui in questo stadio contro una squadra forte. Venire qua e fare cosa abbiamo fatto era una montagna da scalare. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prestazione straordinaria»

ATTACCANTI – «Avevamo detto che nel momento in cui ribaltavamo l’azione e non andavamo diretti nella loro area, dovevamo scaricare ai centrocampisti. Rowe e Berna potevano agire così, poi però in un’azione in cui abbiamo trovato Castro è cambiato il modo di stare in campo. Siamo stazionati più nella loro metà campo e abbiamo portato a casa il risultato. Alla fine chi fa il risultato vince e questo è l’importante. Onorare al meglio ogni competizione e arrivarci con grande spirito e preparazione. Bisogna preparare ogni singolo dettaglio e cercare in queste partite qualche strategia dove puoi mettere in difficoltà anche un avversario a noi superiore. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e oggi abbiamo battuto una squadra superiore a noi, non ci sono dubbi. Arrivare e giocarsela con tutte le proprie caratteristiche è stata la cosa vincente»

ASTON VILLA – «Sarà un’altra partita da preparare bene, contro una squadra che abbiamo già affrontato. Anche lì saremo sfavoriti e dovremo cercare di fare gli straordinari anche in questo quarto di finale»