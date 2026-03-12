Bologna, Italiano nel post gara: «Non so se essere rammaricato o soddisfatto. Sappiamo che ambiente ci sarà all’Olimpico»

Bologna, Vincenzo Italiano parla nel post partita della sfida contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport nel post gara della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Le sue parole:

PAROLE – «Non so se essere rammaricato o soddisfatto per aver ritrovato lo spirito dei ragazzi. Abbiamo risposto con una prestazione di livello alla sconfitta di domenica. Joao Mario avrebbe dovuto allontanare quel pallone. Non ho da recriminare nulla oltre al gol, che non ci ha permesso di vincere una partita che forse ai punti avremmo meritato. Castro? Ha subito diversi falli da Ndicka, secondo me il direttore di gara è stato troppo permissivo e ha permesso al difensore della Roma di usare le maniere forti. La questione qualificazione è ancora aperta, andremo lì a giocarcela. Ciò che ho apprezzato di più è l’atteggiamento. Ho rivisto il vecchio Bologna per l’intensità e per la qualità»

IL RITORNO – «Sappiamo che ambiente ci sarà all’Olimpico, sarà dura ma le percentuali sono 51 a 49 per loro. Dovremo avere di nuovo un atteggiamento combattivo. Rowe e Bernardeschi hanno messo qualità, sono stati bravi nell’uno contro uno: sono questi i giocatori che possono alzare il livello. Lavoreremo in quel poco tempo che abbiamo, i ragazzi sono sempre attentissimi nella preparazione. Joao Mario da quando è arrivato sta dimostrando di essere un giocatore di livello, si impegna sempre molto, mi spiace quindi per il suo errore».