Bologna, Pulgar: squalifica ridotta, rientro contro l’Udinese

La corte federale ha accolto il ricorso del Bologna, riducendo le giornate di squalifica del centrocampista Erick Pulgar

Buone notizie per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi che domenica nel match casalingo contro l’Udinese avrà di nuovo a disposizione il centrocampista Erick Pulgar. Il giocatore cileno era stato squalificato per tre giornate dal giudice sportivo, a seguito dell’espulsione rimediata contro il Genoa, il 16 settembre nel corso della 4^ giornata di campionato. Il centrocampista, classe 1994, era stato rimandato negli spogliatoi anzitempo per un brutto intervento su Romulo, fallo di reazione costato poi la squalifica.

Oggi la Corte d’Appello della FIGC, però, ha accolto il ricorso presentato dalla società emiliana riducendo le giornate di squalifica da tre a due, già scontate dal regista rossoblu che non è sceso in campo contro Roma e Juventus. Domenica, dunque, Inzaghi avrà regolarmente a disposizione Pulgar e potrebbe decidere di mandarlo in campo titolare sin dal primo minuto.