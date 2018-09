Genoa-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Genoa-Bologna, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si avvicina il fischio d’inizio della gara delle 15 tra Genoa e Bologna. Allo stadio Luigi Ferraris, il Grifone cerca una vittoria per riscattare i 5 gol subiti a Sassuolo e smuovere la classifica con l’obiettivo salvezza senza troppi affanni. Dall’altro lato, la squadra di Pippo Inzaghi deve mostrare di aver assorbito i k.o. con Spal e Inter e provare a ottenere la prima vittoria in questo campionato. Tutti connessi su Calcionews24 per la diretta live di questo match e di tutte le altre gare delle 15.

Genoa-Bologna: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Genoa-Bologna: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Genoa-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Obiettivo salvezza quest’anno per entrambe le compagini rossoblu, che arrivano a questa partita rispettivamente con 3 punti ed 1 punto in classifica. Il Genoa, dopo aver saltato la prima giornata, ha trionfato con l’Empoli e preso una lezione dall’ottimo Sassuolo di De Zerbi: non è bastata la stella Piatek per conquistare la vittoria. Proprio il polacco guiderà ancora l’attacco del Grifone, anche perché Favilli non è stato convocato per noie muscolari. L’attaccante dovrebbe essere accompagnato quindi da Pandev, con Bessa a supporto in un 3-4-1-2. Fuori sia Kouamé che Medeiros. Romulo e Hiljemark si candidano per un posto in mezzo complice il forfait di Sandro, mentre Lazovic e Criscito agiranno sulle fasce. Biraschi, Spolli e Zukanovic proteggeranno Marchetti, che per ora resta in vantaggio su Radu. Sotto le due Torri c’è voglia di riscatto dopo il solo pareggio con il Frosinone e le due sconfitte con la Spal e l’Inter in casa. Inzaghi ha intenzione di riproporre la stessa formazione che aveva giocato contro i nerazzurri, viste anche le assenze di Helander, Palacio, Paz e Donsah. Ecco allora che nel 3-5-2 ci saranno De Maio, Danilo ed Gonzalez a difendere Skorupski, con Pulgar regista circondato da Poli e Dzemaili. Mattiello e Dijks agiranno sulle fasce mentre le due punte saranno ancora una volta Falcinelli e Santander, con Destro relegato in panchina.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pedro Pereira, Omeonga, Mazzitelli, Rolon, Dalmonte, Lapadula, Medeiros, Kouamé. Allenatore: Davide Ballardini.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. A disposizione: Santurro, Da Costa, Pirana, Calabresi, Mbaye, Corbo, Nagy, Krejci, Svanberg, Valencia, Destro, Okwonkwo, Orsolini. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Genoa-Bologna: i precedenti del match

Ci sono ben 60 precedenti tra le due squadre, e vedono 25 vittorie per il Genoa e 19 per il Bologna, con 16 pareggi. Nella passata stagione non c’è stata storia per il Grifone: al Ferraris la squadra di Donadoni ha trionfato con gol di Palacio, mentre al Dall’Ara un 2 a 0 secco firmato Destro e Falletti. In generale, il Genoa non vince in casa contro il Bologna dalla stagione 2012/2013 quando ad esultare fu per due volte Marco Borriello.

Genoa-Bologna: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà Luca Banti di Livorno, con Vivenza e Villa Assistenti e Baroni quarto uomo. Al Var ci sarà Guida. Il fischietto ha già arbitrato quest’anno il big match tra Lazio e Napoli della prima giornata oltre a diverse partite internazionali. L’anno scorso ha arbitrato solo una volta il Genoa e il Bologna, casualmente entrambe in casa ed entrambe contro la Juventus:è finita con una sconfitta per ambe due le squadre. Con Banti, la squadra di Ballardini ha collezionato 7 vittorie 7 pareggi e 12 sconfitte, mentre quella di Inzaghi è a 5 vittorie 8 pareggi ed 8 sconfitte.

Genoa-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.