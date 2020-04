Il Bologna è uno dei club favorevoli alla ripresa del campionato di Serie A. I rossoblù coltivano ancora il sogno Europeo

La Serie A si è interrotta sul più bello per il Bologna. Annata stranissima per la formazione rossoblù che prima ha dovuto fare i conti con la malattia che ha colpito mister Mihajlovic e poi, quando il tecnico stava iniziando a tornare alla normalità e il Bologna stava iniziando a carburare, è stato costretto a fare un passo indietro a causa della pandemia. Il Bologna pensa al futuro e vuole riprendere a giocare, come confermato da Di Vaio: «La nostra preferenza va al ritorno in campo, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, magari anche ricominciando a giugno».

I rossoblù hanno lasciato partire all’estero un solo giocatore, Krejci, l’unico che ha ritenuto di dover tornare in Patria in queste settimane e ha un centro sportivo come quello di Casteldebole tra i migliori in Italia. Il Bologna spera nella ripresa, anche per dare continuità al cammino intrapreso prima della sosta, quando i rossoblù, a quota 34, inseguivano l’Europa.