Bologna, niente Fiorentina per Soumaoro: il difensore rossoblu fermo ai box per un infortunio di natura muscolare

Adama Soumaoro non è stato convocato per la partita di domani con la Fiorentina. Il difensore del Bologna è fermo ai box per infortunio.

Nell’allenamento di ieri, come riportato dal sito della squadra, il giocatore è rimasto vittima di un risentimento muscolare alla coscia destra.