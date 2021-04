Bologna, Sabatini: «Superlega? Così si ritorna al feudalesimo»

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, ha bocciato senza mezzi termini la creazione della Superlega. Queste le sue parole

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, ha bocciato senza mezzi termini la creazione della Superlega. Queste le sue parole a CalcioNapoli 24 tv.

«La Superlega è un progetto che mi fa ribrezzo per tante cose, così si ritorna al feudalesimo. Disorienta e sopprime ogni pensiero sul diritto di tutti di fare calcio così come la sana competizione. Il calcio appartiene alla gente e non solo a i ricchi. Così come viene immaginata, questa Superlega offende lo sport fatto di valori e competizione».