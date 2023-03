Bologna, Sartori: «Motta l'ho fatto seguire sin dalla scorsa stagione. Rimpianto nel calcio? Drogba...»

Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport di Thiago Motta e la squadra

«Thiago Motta come allenatore mi ha sempre incuriosito tanto. L’ho seguito tanto allo Spezia ed ero rimasto colpito dal suo calcio. E’ un grande lavoratore e comunicatore. In Serie A un lavoro eccellente lo sta facendo il Lecce con Corvino che ha fatto un lavoro super. Rimpianto in carriera? Drogba. Era praticamente fatta con l’Atalanta e saltò per pochissimo».