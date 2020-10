Allo stadio Dall’Ara, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Bologna e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Sassuolo si sono affrontati nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. Grande rimonta del Sassuolo che sotto 3-1 l’ha ripresa e ribaltata con i gol di Djuricic, Caputo e poi l’autogol di Tomiyasu.

Sintesi Bologna Sassuolo 3-4 MOVIOLA

96′ – Occasionissima Raspadori – L’attaccante si fa 50 metri palla al piede ma Mbaye salva miracolosamente con un incredibile recupero.

90′ Occasione Maxime Lopez – Ancora Sassuolo: Berardi per il numero 8, palla alzata in corner da Skorupski.

77′ Autogol di Tomiyasu – Skorupski chiude su un cross di Kyriakopoulos ma il pallone carambola sul giapponese che manda involontariamente in porta il pallone.

71′ Gol di Caputo – Calcio d’angolo battuto male da Raspadori, liscio di Palacio che prolunga il pallone per Caputo che di testa non sbaglia.

64′ Gol di Djuricic – Grande assist di Caputo per l’inserimento di Djuricic e il serbo con il destro non sbaglia.

60′ Gol di Orsolini – Recupero palla del numero 7 che si mette in proprio e calcia col sinistro, trovando anche una deviazione di Ferrari.

55′ Occasione Barrow – Gran destro dal limite dell’ex Atalanta, palla fuori di poco.

54′ Occasione Berardi – Finta e controfirma per saltare Hickey, tiro di destro da parte di Berardi ma ottima respinta di Skorupski.

49′ Occasione Barrow – Altra grande palla di Palacio per Barrow, il 99 calcia a giro, Consigli respinge in tuffo.

48′ Occasione Djuricic – Ci prova il serbo che riceve da Caputo e calcia ma la palla non trova la porta. Lamentele per una spinta di De Silvestri sul 10 neroverde.

45′ Occasione De Silvestri – Colpo di testa del terzino, da buona posizione, palla centrale e bloccata da Consigli.

39′ Gol Svanberg – Ripartenza dei rossoblù: Soriano serve Svanberg che dalla sinistra entra in area e supera Consigli, chiudendo un’azione avviata da lui stesso con un recupero a centrocampo su Djuricic.

35′ Occasione Tomiyasu – Calcio d’angolo battuto da Barrow, sponda di testa di Soriano e destro al volo di Tomiyasu respinto dal corpo di Bourabia.

18′ Gol Berardi – Fa tutto Chiriches che arriva al limite dell’area indisturbato e serve Berardi sulla destra che controlla e piazza all’angolino, beffando Skorupski con un pallone che rimbalza di fronte al portiere.

16′ Occasione Kyriakopoulos – Il greco parte dalla sinistra e si inserisce centralmente ma il suo destro è bloccato in due tempi da Skorupski.

12′ Occasione Berardi e Traoré – Palla filtrante di Djuricic per Berardi, conclusione ribattuta ottimamene da Skorupski, poi Traoré calcia alto sulla ribattuta.

10′ Gol Soriano – La sblocca il trequartista del Bologna. Bella azione manovrata dei padroni di casa, gran palla di Palacio per Soriano che da solo in area non sbaglia.

6′ Occasione Djuricic – Ci prova il serbo con un destro dal limite: palla a lato.

Migliore in campo: al termine della partita Djuricic PAGELLE

Bologna Sassuolo 3-4: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Soriano, 39′ Svanberg, 60′ Orsolini (B); 18′ Berardi, 64′ Djuricic, 71′ Caputo, 77′ aut. Tomiyasu (S)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (64′ Mbaye), Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg (64′ Dominguez), Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow (75′ Sansone); Palacio (75′ Santander). Allenatore: Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (61′ Ayhan), Chiriches, Ferrari (90′ Peluso), Kyriakopoulos; Bourabia (61′ Maxime Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (81′ Obiang), Traore (61′ Raspadori); Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma

NOTE: AMMONITI: Svanberg, Mbaye (B); Locatelli, Ayhan (S)