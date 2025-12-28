Bologna Sassuolo, parla Di Vaio: «Bisogna giocare da squadra matura, è stata una settimana impegnativa. Sul mercato...»

Bologna Sassuolo, il ds Marco Di Vaio parla a Sky: «Bisogna giocare da squadra matura, è stata una settimana impegnativa»

Bologna e Sassuolo si preparano a sfidarsi nella diciassettesima giornata di Serie A, in un match che può pesare sulla corsa alle zone europee. I rossoblù puntano a rispondere ai successi di Juventus e Como per restare agganciati al treno delle prime della classe.

Nel prepartita, il direttore sportivo Marco Di Vaio ha preso la parola a Sky Sport, rilasciando alcune dichiarazioni in vista della sfida.

PAROLE – «Non siamo contenti di com’è finita in Supercoppa. Siamo orgogliosi di aver fatto due finali in così poco tempo ma non siamo soddisfatti. Adesso bisogna giocare da squadra matura, è stata una settimana impegnativa e servirà giocare una partita seria”»

MERCATO – «Freytes della Fluminense? Abbiamo fatto delle verifiche dal vivo, dal punto di vista numerico però siamo al completo e non abbiamo necessità. Dobbiamo farci trovare pronti in questo mercato ma senza urgenze. Fabbian alla Lazio? Se ne parla da questa estate. Noi così come non abbiamo necessità in entrata non ne abbiamo in uscita. La squadra è completa poi se qualche giocatore ci chiederà di cambiare aria se ne potrà parlare ma non mi sembra ci siano queste volontà»

IMMOBILE – «Ciro sta rientrando in forma, aveva bisogno di tempo e di allenarsi forte. Adesso sta bene».

