Bologna, Schouten: l’olandese ha dati record sugli intercetti

Nella sua prima stagione a Bologna, Schouten sta giocando soprattutto come mediano nel 4231. L’olandese sta svettando in particolar modo per i suoi dati in fase difensiva.

Tra i giocatori che hanno disputato almeno 800′, Schouten è il calciatore che effettua più intercetti. Ben 2.8 a partita. Questo dato ci dice che l’olandese sia bravo a lavorare sulle soluzioni di passaggio. D’altronde, i felsinei attaccano con tanti uomini, i centrocampisti hanno quindi compiti gravosi nelle transizioni difensive.