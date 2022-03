Bologna, sconfitta amara: ora si aspetta l’arrivo di Saputo

Il Bologna esce sconfitto dal match contro la Fiorentina: risultato amaro tra pali e rossi, ora si attende l’arrivo di Saputo

Il Bologna esce sconfitto nel match contro la Fiorentina. La squadra di Mihajlovic gioca un tempo poi palo e rosso hanno di fatto spento i felsinei.

Ora in casa Bologna si attende l’arrivo di Saputo che poi terrà colloqui con l’allenatore e squadra dopo il periodo. Sicuramente non è soddisfatto il presidente e vuole risposte in queste ultime giornate. Lo riporta il Resto del Carlino.