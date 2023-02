Bologna, Thiago Motta: «C’è una simbiosi tra il gruppo e i tifosi»

Bologna, le parole del tecnico Thiago Motta dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu in casa ai danni dell’Inter

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Bologna ai danni dell’Inter. La prima ai danni di una ‘Big’ in questo campionato. Di seguito le sue parole

VITTORIA – «La risposta del pubblico di oggi conferma la simbiosi tra la gente e la nostra squadra, una cosa fantastica. Sono rimasti in campo per cantare insieme ai ragazzi, che hanno fatto una buonissima prestazione. Nel momento nostro abbiamo giocato molto bene, messo palla a terra, attaccato, avuto equilibrio contro una grande squadra. E poi in fase difensiva non abbiamo permesso all’Inter di avere superiorità, grandissima prestazione».

PRIMA VITTORIA CON UNA BIG – «Vedo tutto il gruppo, è un momento buono e abbiamo raccolto il lavoro settimanale. Si stanno impegnando al massimo, facendo molto bene il loro lavoro. Anche l’entusiasmo fa sì che sia molto più bello lavorare: dobbiamo sfruttare il nostro momento e continuare a giocare partite come questa, con equilibrio e tanta comunicazione per capire in quale momento attaccare e in quale momento soffrire insieme».

SCHOUTEN OGGI OTTIMO – «Ma come tutti, come Riccardo (Orsolini, ndr). Sanno quali responsabilità hanno, ma sanno anche di poter prendere la decisione migliore, rispettando le consegne della partita. Sanno quello che cerchiamo. Jerdy è un periodo che si sta allenando molto bene ogni giorno, sappiamo il livello che può esprimere: oggi ha fatto la fase difensiva molto bene, chiudendo spazi che non sono facili da chiudere e che potevano essere molto pericolosi con Lukaku e Lautaro. Questo vuol dire raccogliere il lavoro che sta facendo lui: si sta allenando molto bene e conosciamo il livello del giocatore, è importante per noi come tutti gli altri, in questo momento siamo molto contenti non solo di lui ma di tutti gli altri. Ognuno ha fatto una grandissima partita».

SERENITÁ DEL GRUPPO – «Sicuramente avere l’impegno insieme al sorriso è molto importante, è più facile lavorare. Però solo l’uno o solo l’altro non bastano. È la fortuna che ho, di allenare una squadra di ragazzi fantastici: si stanno allenando bene, dando tutto quello che hanno durante la settimana, con responsabilità e col sorriso. Vedere Musa o Riccardo giocare così, divertendosi ma con responsabilità, è un orgoglio. Dare continuità oggi ci fa godere tantissimo, abbiamo giocato una grandissima partita contro una grande squadra».