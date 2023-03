Bologna, Thiago Motta: «Responsabilità mia, pensavo andasse diversamente»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Torino: le sue dichiarazioni

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza dopo il ko con il Torino.

LE PAROLE – «Nella prima parte del primo tempo abbiamo cercato di giocare in un modo diverso, la responsabilità lì è mia, pensavo potesse andare diversamente. Poi abbiamo aggiustato le cose e abbiamo trovato le distanze giuste, così da arrivare a conquistare più palloni. E’ lì che siamo stati in difficoltà, è una cosa su cui possiamo e dobbiamo fare meglio. Abbiamo cercato di creare qualcosa, ma serviva più ritmo. Il Torino è bravo anche nell’uno contro uno. Alla fine la storia della partita è questa, peccato perchè eravamo in un momento di fiducia. Con il pallone possiamo fare meglio, già lo abbiamo fatto vedere».