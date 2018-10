Mazzarri fiducioso: «Belotti è carico, Iago Falque sta benissimo»

Bologna-Torino, vigilia della sfida valida per la nona giornata di Serie A: ecco le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa.

Reduce dal successo contro il Frosinone, il Torino è atteso domani al Dall’Ara dalla sfida con il Bologna. Ecco l’analisi di Walter Mazzarri in conferenza stampa: «In casa sono una squadra pericolosa, hanno vinto contro due squadre reduci da un buon periodo come Roma e Udinese: affrontiamo una squadra temibile». Continua il tecnico, parlando di Dzemaili e Palacio: «Ho ottimi ricordi di entrambi, sono due bravi calciatori e ottimi ragazzi. Affronteremo delle difficoltà, dovremo stare attenti nelle due fasi di gioco: in fase attiva ci vuole convinzione e qualità, nella fase difensiva dovremo fare attenzione alle loro giocate». Simone Zaza ci sarà: «E’ rientrato in gruppo da due giorni: l’ho visto carico e motivato, vedrete domani se gioca».

Continua Walter Mazzarri, parlando di Andrea Belotti: «Si è allenato con continuità, l’ho visto bene: è carico e tranquillo, voglioso come sempre di fare il bene del Torino. Ho parlato con lui in settimana, gli ho dato dei consigli su come comportarsi in questi casi: si dimostra di fare bene con la propria squadra, di conseguenza avrà le attenzioni del commissario tecnico». Una battuta anche su Iago Falque: «Sta benissimo da ogni punto di vista, si è allenato con continuità». Infine, un commento sulla designazione di Banti: «Ci assegnò un rigore con il Var? Gli fa onore: quando c’è un errore la tecnologia può e deve aiutare. Per il resto, non commento le designazioni arbitrali: se sarà il caso ne parleremo dopo la partita».