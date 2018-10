Bologna-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la nona giornata di Serie A Tim

Bologna e Torino si affrontano nel nono turno di Serie A Tim dopo la pausa per la UEFA Nations League. Le due squadre sono in cerca di rilancio, soprattutto i rossoblù di mister Inzaghi, intenti a rialzarsi dopo la sconfitta di Cagliari, l’obiettivo è tenersi distanti quanto più possibile dalla zona retrocessione. Il Torino invece si tiene a ridosso della zona europea e tenta l’assalto al sesto posto distante solo due punti. Lo storico degli ultimi cinque incontri tra bolognesi e torinesi sorride al Toro con tre vittorie ed un pareggio.

Al Dall’Ara di Bologna arbitra il 44enne Luca Banti della sezione di Livorno. L’internazionale fischietto toscano in otto gare dirette ha sventolato ben 29 volte il cartellino giallo, ha espulso in due occasioni per somma di ammonizioni ed una volta in maniera diretta.

BOLOGNA-TORINO 0-1: Che gol di Iago Falque! L’attaccante del Torino si inventa un bellissimo gol da fuori area di sinistro che muore all’incrocio dei pali

BOLOGNA-TORINO: 0-2: Baselli raddoppia il vantaggio granata con un potente destro su assist di Falque

BOLOGNA-TORINO 1-2: Il Bologna accorcia le distanze con un fortunoso gol di Santander con la palla che gli rimbalza addosso e finisce in rete

BOLOGNA-TORINO 2-2: Bellissima rete del pareggio di Calabresi! Con un dribbling in mezzo all’area e un sinistro che non lascia scampo a Sirigu

GOLAZO DE IAGO FALQUE! pic.twitter.com/38uzyxiZ7i — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) October 21, 2018