Bologna, dopo Gillier ecco un altro colpo di prospettiva: ufficiale Kujrakovic, ma l’attesa dei tifosi è tutta per Immobile

Bologna, nuovo acquisto ufficiale: dopo Gillier ecco Kujrakovic: partirà dalle giovanili, intanto i tifosi aspettano Immobile sotto le Due Torri

Il Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato, puntando sia su giovani talenti che su profili di grande esperienza. Dopo l’arrivo del portiere cileno classe 2005 Thomas Gillier – destinato però a partire subito in prestito al CF Montreal, in MLS – il club emiliano ha ufficializzato anche l’acquisto a titolo definitivo di Minel Kujrakovic. Esterno mancino sloveno nato nel 2008, Kujrakovic arriva dal Domzale e rappresenta un investimento per il futuro: talento grezzo, ma con prospettive interessanti, sarà aggregato inizialmente alle giovanili rossoblù.

L’attenzione della piazza, però, è tutta rivolta a un colpo ben più mediatico: l’imminente approdo di Ciro Immobile. Il centravanti campano, dopo otto stagioni alla Lazio, è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sotto le Due Torri. Per lui si tratterà della quinta maglia diversa indossata in Serie A, dopo Juventus, Genoa, Torino e, appunto, Lazio.

Immobile arriva a Bologna da miglior marcatore in attività della Serie A: 201 gol in 353 presenze, ottavo nella classifica all-time del campionato. Un rendimento che lo proietta in piena corsa per scalare ulteriori posizioni storiche. Baggio (205 gol), Di Natale (209), Meazza e Altafini (entrambi a 216) sono obiettivi alla portata. Per raggiungere il podio – occupato da Gunnar Nordahl con 225 reti – servirebbe una stagione da almeno 24 gol, ma per un giocatore con il suo fiuto del gol nulla è impossibile.

Il Bologna, che ha da poco aperto un nuovo ciclo con Italiano al comando, si affida quindi all’esperienza e al carisma di un bomber che ha ancora voglia di incidere. L’idea è chiara: far crescere i giovani, ma con guide forti e vincenti dentro lo spogliatoio.