Boni a Sampnews24: «Non ho capito la scelta di Gregucci. Siamo quasi all’assurdo. Ecco cosa dovrebbe fare la società»

Boni a SampNews24 ha fatto un punto della situazione sui doriani soffermandosi anche sulle difficoltà che la squadra blucerchiata

Loris Boni, ex giocatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di SampNews24 il momento dei doriani ed è andato giù in maniera molto dura.

La stagione della Sampdoria rischia di diventare un incubo. Qual è il suo giudizio sul percorso dei blucerchiati finora?

«Parlare della Sampdoria è come stilare un romanzo, è una situazione assurda! Parliamo di una società di calcio che dovrebbe essere un po’ più lineare, con un programma per riportarla a livelli accettabili. La cosa che mi preoccupa di più è il fatto che ci siano diverse persone avvicendate nel progetto dei blucerchiati, le quali creano solo confusione. Tutto questo per non parlare a livello di capacità. Questa società ha rilevato una Sampdoria a pezzi e l’ha fatta diventare ancora peggio».

Prima l’esonero di Donati e poi l’arrivo di Gregucci e Foti. Cosa ne pensa dello staff tecnico della Samp?

«Non mi stanno convicendo Gregucci e Foti, secondo me hanno solo aumentato ancora di più la confusione. Prima prendi Foti e poi richiami Lombardo, non si capisce bene chi abbia fatto queste scelte. Va bene l’esonero di Donati, ma ci si auspicava una scelta un po’ più gradita ai tifosi. In panchina bisognava richiamare Lombardo e basta! Mi crea molto imbarazzo vedere Lombardo far parte di una triade così, non vedo il perchè della scelta di Gregucci e Foti. L’ambiente della Sampdoria aveva bisogno di concretezza e gente che avesse vissuto certe esperienze, com’è successo nella scorsa stagione. Io penso che sarebbe stata questa la scelta da fare».

Crede che il calciomercato possa mettere una pezza ai problemi della rosa della Sampdoria? Cosa serve oltre ad un ricambio per Coda?

«Credo che non servano dei geni per andare a trovare i giocatori giusti per rinforzare questa squadra! Non c'è bisogno di andare in Francia o da altre parti a prendere dei calciatori che siano utili alla Samp, ne servono di adatti al calcio che si fa in Serie B. Serve gente che conosca la categoria e che venga per sposare la causa, non giocatori che vengano a svernare. Ne servono di grande personalità e penso che ce ne sia bisogno in tutti i reparti, dalla difesa al centrocampo, passando per l'attacco. La Sampdoria finora ha fatto acqua in tutti i reparti, serve prendere 3/4 giocatori indispensabili. Non bisognerà sbagliare la scelta di chi acquistare, non servono dei nomi che poi non si rilevino utili alla causa. Non si possono fare certi errori, bisogna calarsi in questa realtà e capire che serve concretezza e non il nome!».