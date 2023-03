Boniek: «Chi mi cataloga come antijuventino non mi conosce». Poi il retroscena su Agnelli

Zibì Boniek, ex giocatore di Roma e Juventus, ha parlato in vista della partita di stasera tra José Mourinho e Massimiliano Allegri

Zibì Boniek, ex giocatore di Roma e Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport.

PERCHE’ PREFERISCE LA ROMA – «Perché è stata la mia ultima squadra. E quando mi sono ritirato, invece di tornare in Polonia, ho preferito rimanere in città a vivere. È normale legarsi a un posto più che a un altro. Ma ho tanti amici anche dall’altra parte. Chi mi cataloga come antijuventino non mi conosce».

STELLA REVOCATA – «Bisognerebbe chiedere ad Andrea Agnelli».

IL RETROSCENA – «Siccome alcuni gruppi della curva si lamentavano di alcune interviste, Agnelli ha preferito accontentarli e assegnare la stella a Edgar Davids che alla Juventus aveva preso una squalifica per doping… Non serbo rancore ma quando l’ho incontrato nelle riunioni Uefa, prima del casino della Superlega, gli ho detto ciò che penso: “Andrea, ti sei venduto agli ultras”».

COSA DISSE – «Avevo criticato la gestione Moggi. Ma insomma, mi pare che la storia abbia dimostrato che io avessi ragione. Non ho mai sputato nel piatto in cui avevo mangiato, ma il diritto di critica esiste. O no? Per me non è un problema. Resta il fatto che nessuno nella Juventus ha segnato come me nelle finali. Sai quanti ne ho fatti?».