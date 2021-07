Bonifazi: «Bologna grande realtà. Vogliamo fare un bel campionato»

Kevin Bonifazi, nuovo difensore del Bologna, si è presentato ufficialmente ai tifosi rossoblù: le sue dichiarazioni

BOLOGNA – «Penso che qui ci sia l’ambiente gusto per lavorare in modo sano. Lo staff e i componenti della società sono persone disponibili e pronte ad ascoltare. Per me è una tappa importante. Il Bologna è una grande realtà e quest’anno dovremo mettere qualcosa in più per raccogliere più punti possibili».

RUOLO – «Credo che non ci siano differenze tra la difesa a tre o a quattro quando c’è un’organizzazione di gioco. Se non si è organizzati non va bene nessuna delle due. Sul difensore a tutto campo credo che ad oggi sia necessario giocare in quel modo, perché il cambiamento del gioco lo richiede. A me piace avere caratteristiche anche offensive, ma con raziocinio».

SERIE A – «È presto per dirlo però l’obiettivo deve essere quello di migliorarsi, alzare le statistiche per aumentare il rendimento in campionato. Dove arriveremo ce lo dirà il tempo ma non dobbiamo accontentarci di fare il campionato dell’anno scorso».