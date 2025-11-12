Giovanni Bonocore, preparatore atletico dei grandi campioni, svela: «Andrei molto cauto. Quando si cala dopo il 60' non c'entra solo l'aspetto atletico. Io ho collaborato con Pioli al Milan e....»

Giovanni Bonocore, preparatore atletico dei grandi campioni come del Piero e Pepito Rossi, parla al Corriere dello Sport

Giovanni Bonocore, preparatore atletico con un’esperienza al fianco di campioni come Alex Del Piero e Pepito Rossi, e docente di teoria e metodologia dell’allenamento all’Università di Pisa, interviene sul Corriere dello Sport per analizzare i presunti problemi di tenuta fisica della Fiorentina, sollevati anche da alcuni tesserati.



LA TENUTA FISICA – «Andrei molto cauto. Quando si cala dopo il 60′ non c’entra solo l’aspetto atletico. Io ho collaborato con Pioli al Milan e so che lui è un cultore della preparazione atletica, mi suona un po’ strano. Nel 2025 e con tutti i professionisti del caso è difficile sbagliare la preparazione».

I PROBLEMI – «Non ci dimentichiamo che i calciatori stanno due-tre ore al giorno sul campo, per il resto della giornata non possono essere seguiti. Per questo ci si affida alla consulenza di preparatori esterni, si rimanda alla responsabilità del singolo».

IL VIOLA PARK É UN PROBLEMA – «Impossibile, i centri sportivi esistono per questo e la Fiorentina ha uno dei migliori d’Europa, che ho visitato perché ero amico di Joe Barone. Il Viola Park è una garanzia».

VANOLI CON LE DOPPIE SEDUTE FA UN RICHIAMO DI PREPARAZIONE – «Quello si faceva negli anni Sessanta, ora è cambiato tutto. Uno staff che si insedia adesso ha bisogno di tante ore per stare coi calciatori ma soprattutto per conoscersi».

TROPPI GIORNI LIBERI – «Senza stacco tutto il lavoro è rovinato. Un calciatore ha un dispendio di energie fisiche e mentali pazzesche, ha bisogno di giorni off. Il riposo è un grandissimo allenamento»

