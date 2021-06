Bonolis punzecchia Chiellini: «In Italia può buttarsi, all’estero no» – VIDEO

Paolo Bonolis ha scherzato con Giorgio Chiellini durante “Notte Azzurra” su Rai 1: cosa è successo

Non è passata inosservata la frase di Paolo Bonolis su Rai 1, quando, davanti alla Nazionale di Roberto Mancini, ha parlato di Giorgio Chiellini, accusandolo di simulare. Le sue parole.

«Ho immaginato Italia-Germania 1-0 a conque minuti dalla fine, mentre ci difendiamo con le unghie e con i denti e i bar sono gremiti e in silenzio, Chiellini respinge di testa e si butta come se ci fosse uno sparo dalle tribune. In Italia può accadere, all’estero non so…».