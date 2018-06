Bonucci lascia il Milan? Ci pensa lo United di Mourinho

Il difensore del Milan, Leonardo Bonucci, è finito nel mirino del Manchester United. Il difensore può lasciare dopo le ultime vicende

Vicende intricate in casa Milan. Cosa accadrà dopo in casa rossonera dopo la sentenza della Uefa? Leonardo Bonucci, difensore rossonero, arrivato lo scorso anno dalla Juventus per 42 milioni di euro, potrebbe fare le valigie. Il capitano rossonero è finito nel mirino del Manchester United. José Mourinho potrebbe puntare sul centrale rossonero, approfittando della situazione in casa milanista.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening Standard, i Red Devils starebbero valutando attentamente la situazione. Qualora i rossoneri dovessero decidere di privarsi di alcuni elementi importanti, i Red Devils potrebbero bussare alle porte rossonere per il difensore 31enne. Il Manchester United segue il difensore ex Juventus. La situazione è in evoluzione.