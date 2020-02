Bonucci sulla sfida al Lione: «Ci aspetta una grande partita»

Leonardo Bonucci pensa alla Champions League: il difensore bianconero è focalizzato sul doppio match contro il Lione. Le sue parole.

La doppia sfida con il Lione si avvicina, e Leonardo Bonucci ne ha parlato così a Sky Sport, durante la sua lunga intervista a tema “Europa”.

«Da quello che ricordo nelle precedenti partite la tifoseria locale è molto calda e in questo stadio nuovo si sentono ancora di più. Ci troveremo un’atmosfera elettrica perché si respira il calcio e soprattutto in una notte di Champions è un’emozione diversa. Ci aspetta una grande partita perché Garcia ha messo insieme tanti giovani, tecnici e molto veloci, quindi ci sarà da prestare molta attenzione. Però noi sappiamo qual è il nostro compito, è quello di andare avanti e arrivare fino in fondo al sogno ed è fondamentale uscire da Lione con un risultato positivo».