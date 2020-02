Juventus, Bonucci: «Gol Dybala con l’Atletico? Ecco cosa gli avevo detto»

Leonardo Bonucci ricorda la sfida di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid: le parole del difensore bianconero

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena riguardante il favoloso gol di Dybala su punizione che ha deciso la sfida contro l’Atletico Madrid ai gironi di Champions League.

«Poi abbiamo trovato questa perla di Paulo (Dybala ndr) che da una posizione quasi impossibile ha trovato l’angolino perfetto. Ero li davanti ad Oblak e gli ho fatto segno di tirare forte perché ero davanti e non ero in fuorigioco. Il portiere non poteva vederla, perché aveva messo due uomini in barriera e gli ho detto: “Tira più forte che puoi”. Ma non pensavo tirasse in quel modo».