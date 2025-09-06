Borghi: «L’attacco della Juventus è il più forte in Italia. Openda grande chiamata». Le parole del noto giornalista

Il mercato estivo ha trasformato il volto della Juventus, costruendo un reparto offensivo che, secondo gli addetti ai lavori, non ha eguali in Serie A. L’analisi di un noto commentatore sportivo descrive con precisione la nuova potenza di fuoco a disposizione di Igor Tudor, sottolineando come la strategia del club abbia portato a un potenziamento qualitativo e quantitativo eccezionale, anche senza arrivare a Kolo Muani.

Così Stefano Borghi nell’ultima puntata di L’ascia raddoppia su Cronache di Spogliatoio: «Non hanno preso Kolo Muani, ne hanno presi due. Openda, volendo, ti fa il 9 se ne ha bisogno o la mezza punta a sinistra. È un giocatore veloce, prolifico, che ti incendia la profondità. È un giocatore associativo, una grande chiamata. Zhegrova è un miglioramento, gioca dall’altra parte ed è un sublimatole creativo. Lui entra e ha la palla vellutata o il tiro da lontano. È un giocatore di forte personalità. Per me la Juve ha completato un reparto offensivo che è il più forte di tutto il panorama italiano. Se fai il rapporto quantità/qualità… David o Vlahovic, Openda o Yildiz, Conceicao o Zhegrova. È un attivo davvero di livello internazionale».

Questa valutazione mette in luce la polivalenza e la completezza del nuovo tridente bianconero e delle sue alternative. Con l’arrivo di giocatori del calibro di Loïs Openda ed Edon Zhegrova, la Juventus non solo ha aumentato il proprio potenziale realizzativo, ma ha anche aggiunto imprevedibilità e talento puro. L’abilità di Openda di attaccare la profondità si sposa perfettamente con la creatività di Zhegrova, capace di inventare la giocata decisiva o di concludere dalla distanza.

La profondità della rosa è impressionante: la coppia di centravanti formata da Jonathan David e Dušan Vlahović garantisce gol e fisicità, mentre le alternative come Kenan Yildiz e Francisco Conceição offrono gioventù ed esuberanza. Con queste premesse, la Juventus lancia un chiaro segnale al campionato: l’obiettivo non è solo tornare a vincere in Italia, ma competere ai massimi livelli anche in Europa, forti di un attacco che ora può essere legittimamente considerato di livello internazionale.