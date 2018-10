Borussia Dortmund-Atletico Madrid highlights e gol: le azioni salienti del match della 3ª giornata della UEFA Champions League 2018/2019

Big Match al Signal Iduna Park di Dortmund, dove i padroni di casa del Borussia ospitano l’Atletico Madrid. Le due squadre si contendono il primato in classifica al momento equamente diviso, avendo entrambe vinto le due gare precedenti e guidando a punteggio pieno il Gruppo A di questa fase a girone di UEFA Champions League 2018/2019.

La gara è diretta dall’inglese Anthony Taylor, 40enne di Manchester che quest’anno in 13 gare arbitrate ha estratto per 44 volte il cartellino giallo ma non ha ancora espulso nessuno. Ecco gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Atletico Madrid.

BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID 1-0 – Tedeschi in vantaggio con Witsel! Il centrocampista belga prende palla al limite, si coordina e trova una deviazione a favorire la sua conclusione

BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID 2-0 – Raddoppio di Guerreiro! Discesa sulla destra del Borussia, il terzino in area trova la deviazione vincente