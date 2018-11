Per l’11ª giornata della Bundesliga 2018/2019 va in scena il ‘Klassiker’ Borussia Dortmund-Bayern Monaco: ecco gli highlights della partita

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è la gara valida per l’11° turno della Bundesliga 2018/2019. Un classico del calcio tedesco, in Germania chiamato appunto ‘Der Klassiker‘, che mette di fronte due squadre molto cambiate rispetto alla scorsa stagione. I gialloneri guidati da Lucien Favre sono primi in classifica (24 punti) dopo un ottimo avvio stagionale e ancora imbattuti in campionato; più indietro il Bayern di Niko Kovac (20), reduce da una prima parte di stagione con qualche inciampo di troppo. Al Westfalenstadion di Dortmund punti importanti in palio e tanto orgoglio: Borussia per allungare in testa e tentare la fuga, Bayern per tenere il passo. Ecco i gol e gli highlights di Borussia Dortmund-Bayern Monaco: