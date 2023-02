Borussia Dortmund, Cramer sul no a CR7: «Non contano i social»

Le parole di Carsten Cramer, amministratore delegato del Borussia Dortmund, sul rifiuto della società tedesca a CR7

Carsten Cramer, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato a in un podcast di Kicker del rifiuto di ingaggiare Cristiano Ronaldo a gennaio.

PAROLE – «Il valore del Borussia Dortmund non dipende dal numero di follower sui social media. Siamo una squadra di calcio, questa è l’idea più importante. Potremmo avere le migliori idee di marketing del mondo, ma se poi perdiamo 3-0 in casa contro il Friburgo, non serve a niente. Vendiamo 500.000 magliette all’anno ai tifosi, sono loro gli ambasciatori del Borussia Dortmund».