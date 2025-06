Borussia Dortmund, ecco l’American Jobe: il fratello di Bellingham fa il suo esordio con la Fluminense

Borussia Dortmund, oggi il debutto al Mondiale per Club: per i gialloneri prima da titolare per Jobe Bellingham

Al MetLife Stadium di East Rutherford, il Borussia Dortmund presenta il suo primo colpo estivo: Jobe Bellingham, 19 anni, fratello minore di Jude, ex idolo giallonero e ora al Real Madrid. Acquistato per circa 30 milioni dal Sunderland, dove ha collezionato 43 presenze e 4 gol in Championship, Jobe ha già conquistato ambiente e compagni: è ben integrato, si allena con personalità e potrebbe partire titolare nel debutto al Mondiale per Club contro il Fluminense. Il tecnico Niko Kovac, subentrato a Nuri Sahin lo scorso gennaio, ha guidato una straordinaria rimonta in Bundesliga, chiudendo quarto dopo essere stato undicesimo. In Champions, il suo Dortmund ha spaventato il Barcellona con un 3-1 casalingo firmato da una tripletta di Serhou Guirassy (34 gol stagionali), dopo lo 0-4 dell’andata. Proprio l’attaccante guineano è l’uomo più temuto dal Flu.

Il Fluminense, campione della Libertadores 2023, arriva con ambizioni e qualche dubbio. L’argentino German Cano, autore di 84 gol tra il 2022 e il 2023, è in forse per infortunio, così come l’ala Keno. In compenso ci sarà il 40enne Thiago Silva, l’ex Milan tornato al Flu nell’estate 2024 dopo la lunga carriera europea. Il tecnico Renato Portaluppi – ex idolo del Grêmio e vecchia conoscenza della Serie A – guida una squadra sesta nel Brasileirao ma in crescita, anche grazie al passaggio agli ottavi di Coppa Sudamericana. Il difensore Nonato ha dichiarato che il gruppo ha studiato a fondo il Borussia e Guirassy in particolare, preparandosi con serietà. Il Dortmund parte favorito, ma i brasiliani promettono battaglia: «Siamo fiduciosi, conosciamo il nostro potenziale e faremo una grande partita».