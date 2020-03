Borussia Dortmund: gli incredibili numeri della squadra di Favre

Il Borussia Dortmund di Favre è una anomalia statistica. Segna molto più di quanto crea, con dati incredibili

Il Borussia Dortmund di Favre è una macchina da gol. In 25 partite di Bundesliga, ha realizzato la bellezza di 68 gol. L’anomalia dei gialloneri è che, secondo il modello degli Expected Goals, non creano tanto in assoluto: 49.58 fin qui, al quarto posto del campionato.

Questo vuol dire che finora il Bvb ha segnato l’enorme cifra di 18.42 gol in più di quanto creato. Nessuna cifra in Europa ha un simile gap tra xG e reti effettivamente segnate.