Borussia Dortmund, Haaland: l’incredibile media gol del norvegese

Haaland sta trascinando il Borussia Dortmund a suon di gol. Il norvegese ha una media realizzativa da record

Haaland ha avuto un impatto sensazionale al Borussia Dortmund, trovando il gol con una facilità incredibile. Ci ha messo poco a prendersi la maglia da titolare, visto che ogni volta che entrava realizzava una valanga di reti. La sua media gol è eloquente.

⏱️ Fewest mins per goal by league this season (5+ goals) 🇩🇪 Bundesliga: Erling Haaland – 56.8

🇮🇹 Serie A: Luis Muriel – 70.2

🇫🇷 Ligue 1: Kylian Mbappe – 81

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: Sergio Aguero – 84.1

🇪🇸 LaLiga: Lionel Messi – 87.6 — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2020

Haaland segna una volta ogni 56′ giocati. Nessuno in Europa fa meglio. Certo, va sottolineato che in assoluto il norvegese, essendo arrivato a gennaio in Germania, ha disputato meno minuti degli altri. Rimane comunque una statistica impressionante.