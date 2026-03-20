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Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli
Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano ha firmato con i gialloneri, ecco tutti i dettagli
Il calcio internazionale continua a guardare con estremo interesse alla linea verde del nostro Paese. In queste ore è arrivata un’importante conferma sul futuro di uno dei prospetti difensivi più brillanti del panorama calcistico europeo. Il talentuoso difensore italiano Luca Reggiani ha firmato un nuovo contratto a lungo termine che lo legherà ancora saldamente al Borussia Dortmund.
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L’intesa raggiunta tra l’entourage del giocatore e i vertici della dirigenza tedesca prevede condizioni migliorate dal punto di vista dell’ingaggio, a testimonianza della grandissima fiducia riposta nelle qualità del ragazzo.
Un elemento chiave per il futuro giallonero
Nonostante la giovanissima età, il difensore centrale diciottenne rimane in Germania, spegnendo sul nascere le eventuali sirene di mercato provenienti da altri top club europei o dalle big di Serie A interessate a riportarlo in patria. La scelta del club della Ruhr parla chiaro: il giocatore azzurro è considerato un elemento chiave del progetto a lungo termine della società.
Il Borussia Dortmund ha individuato nel centrale le caratteristiche fisiche, tecniche e di leadership perfette per guidare la retroguardia del futuro al Signal Iduna Park.
La crescita di Reggiani e l’orgoglio azzurro
La decisione di blindare tempestivamente il difensore con un contratto dalle cifre ritoccate verso l’alto sottolinea quanto l’impegno e la maturità mostrati finora dal ragazzo siano stati apprezzati dallo staff tecnico. Luca Reggiani si sposa perfettamente con la filosofia del club tedesco, storicamente propenso a premiare il talento puro indipendentemente dalla carta d’identità. Per il movimento calcistico italiano, consolidare un proprio talento in una piazza così prestigiosa ed esigente rappresenta un’ottima notizia anche in prospettiva Nazionale.