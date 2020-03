Borussia Dortmund, Sancho: solo Messi lo supera in una statistica

La stagione di Jadon Sancho con il Borussia Dortmund è irreale. Solo Messi è in doppia cifra di gol e assist

Jadon Sancho è il principale trascinatore del Borussia Dortmund. L’ala inglese ha un’incidenza enormi nelle sorti della squadra, con numeri incredibili in gol e assist.

Si tratta infatti dell’unico giocatore della Bundesliga che è in doppia cifra in entrambe le statistiche. 14 reti e 15 assist. Come riporta Squawka.com, nei primi 5 campionati europei solo Messi ha fatto meglio di lui, con 19 gol e 12 passaggi decisivi. Numeri che certificano l’estrema classe di Jadon Sancho.