Borussia Dortmund: un dato mostra il cinismo della squadra di Favre

Il Borussia Dortmund di Favre ├Ę una macchina da gol, con 68 reti fin qui segnate in 25 partite di Bundesliga. Eppure, se si esaminano i dati, i gialloneri non hanno statistiche particolarmente elevate nella produzione offensiva (49.58 Expected Goals).

Shots / Goals in Europe's top five leagues this season ­ččí­čśâ Borussia Dortmund – 345 / 68 (5.07 shots per goal)

Borussia Dortmund – 345 / 68 (5.07 shots per goal)
Norwich – 335 / 25 (13.4 shots per goal)

Come riporta Whoscored.com, il Dortmund ├Ę la squadra che in Europa segna di pi├╣ in rapporto ai tiri effettuati. Un gol ogni 5.07 conclusioni. La squadra che invece fa peggio ├Ę il Norwich