Bosnia Italia, l’avvertimento di Pjanic: «Giocare in casa nostra non è mai facile per nessuno». Le parole dell’ex Juve e Roma

L’Italia si prepara alla finale playoff per il Mondiale 2026, in programma martedì sera alle 20.45 a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. Gli azzurri ci arrivano dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, mentre i bosniaci hanno eliminato il Galles ai rigori e si giocheranno in casa l’accesso alla Coppa del Mondo.

Pjanic lancia un messaggio alla squadra di Gattuso

Nei giorni scorsi anche Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus con 115 presenze e 17 gol con la Bosnia, aveva parlato della possibile sfida contro l’Italia in un intervista concessa al Corriere dello Sport, sottolineando quanto sia complicato affrontare la sua nazionale in casa e quanto il pubblico bosniaco possa incidere in una partita da dentro o fuori.

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Una finale da brividi per un posto al Mondiale

La Bosnia ha già vissuto una storica qualificazione al Mondiale 2014 e sogna di ripetersi. Per l’Italia di Gennaro Gattuso, invece, sarà una notte ad altissima tensione, contro un avversario esperto e in uno stadio che promette un clima molto caldo.

PAROLE – «Ci sono stati molti cambiamenti nella Nazionale. Sappiamo che non è mai semplice giocare un match di play-off. Bisognerà saper gestire al meglio le fasi positive e quelle di difficoltà. Credo nella mia Nazionale e nel mio Paese. Il Paese e tutto lo stadio faranno un tifo indemoniato. Giocare in Bosnia è complicato, per chiunque. Sfidarci in casa, sapendo che in palio c’è il pass per la Coppa del Mondo, sarà davvero un’impresa ostica per i nostri avversari».