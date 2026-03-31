Bosnia Italia, il messaggio di Del Piero alla Nazionale azzurra prima della finale playoff – FOTO

Bosnia Italia, il messaggio della leggenda Alessandro Del Piero accende l’attesa per la finale playoff – FOTO

La Juventus e alcuni dei suoi simboli storici si stringono attorno alla Nazionale in un momento cruciale. In vista della finale playoff di questa sera tra Bosnia e Italia, è arrivato anche il sostegno di Alessandro Del Piero, che ha voluto far sentire la propria vicinanza al gruppo guidato da Gennaro Gattuso.

Attraverso un post su Instagram, l’ex capitano bianconero si è mostrato con la maglia azzurra, accompagnando lo scatto con parole semplici ma cariche di significato: “Forza azzurri. Sempre! Orgoglio, determinazione e voglia di sognare”.

Un messaggio che ha subito fatto il giro dei social, toccando il cuore dei tifosi e dei giocatori. L’incitamento di Del Piero rappresenta un ulteriore stimolo per una Nazionale chiamata a conquistare il pass per il Mondiale dopo una lunga assenza, affrontando la sfida con lo spirito e la compattezza delle grandi occasioni.

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